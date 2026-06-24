Большинство взрослых людей, которые начинают изучать английский, бросают его не потому, что сложно учиться, а потому, что не видно быстрого результата. Недели идут, список новых слов накапливается, однако ощущения прогресса все еще нет. Мотивация держится на силе воли, но она, как известно, ресурс исчерпаемый.

Как Green Forest мотивирует взрослых студентов

Классическая модель обучения уроки + домашка работает на знания, а вот желание прийти на занятие, открыть книгу, выполнить упражнения и не бросить на полпути ложится на плечи студента – то есть человек сам должен найти причину вернуться.

С течением времени это становится сложнее, поэтому большинство просто останавливается. На практике все зависит от среды, формата и регулярности. Некоторые языковые школы уже поняли, что мотивацию к обучению не стоит оставлять на совесть студента. Она должна стать частью предлагаемого продукта, и лучше всего это сделать через интерактивность и личную заинтересованность человека.

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Так, EdTech-школа английского языка Green Forest пошла дальше и сделала мотивацию буквально видимой. Они запустили геймифицированную систему наград для студентов и всех зарегистрированных пользователей их платформы My Green Forest. Идея заключается в том, что за участие в обучении, активность, старание и достижения можно получить пин – специальный цифровой значок. Накопленные пины обмениваются на денежные бонусы и скидки.

Механизм, который лежит в основе этого подхода, хорошо известен в поведенческой психологии. Действия, дающие быстрый обратный результат, хочется повторять. То есть вы стараетесь, прилагаете усилия и сразу видите конкретную отдачу.

Изучение английского приобретает элементы игры, а значит, мысль о том, что нужно просто отсидеть курс, исчезает, потому что бросить игру значительно сложнее. Накопление пинов – это что-то наподобие прошлых штампов в тетрадях или сбора наклеек за правильные ответы, только современнее и, конечно, выгоднее с финансовой точки зрения.

На сегодня школа уже разработала 41 Green Pin, однако, по данным команды Green Forest, их количество и назначение (то есть то, за что именно они выдаются) могут меняться и расширяться в зависимости от потребностей продукта, поведения студентов и учебных целей.

Существуют одноразовые пины (скажем, за завершение курса Advanced) и многоразовые (за работу на уроке с включенной камерой или позитивный настрой). То есть заработать много значков и конвертировать их в денежный бонус вполне реально.

Пины поддерживают студента в период, когда внешнего стимула (например, в виде сертификата успешно освоенного уровня) еще нет, а внутреннего поощрения недостаточно. Так что если вы давно думаете вернуться к английскому или сейчас на этапе, когда нужно найти в себе силы, чтобы не бросить, — присмотритесь к новому онлайн-курсу школы Green Forest, где мотивация уже стала частью системного обучения!

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