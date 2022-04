В Буче в братских могилах уже похоронили 280 человек. Город находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен, а улицы покрыты телами мертвых людей.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук французскому информационному агентству AFP.

Федорук рассказал, что среди погибших был даже 14-летний мальчик. На многих телах были повязки, которыми люди показывали оккупантам, что у них нет оружия. По его словам, все эти люди были расстреляны — им стреляли в затылок.

Также многих людей убили, когда они пытались бежать из города через реку Бучу, чтобы оказаться на подконтрольной Киеву территории.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the ???????? barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022