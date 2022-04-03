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Факты / Украина / Общество

Город разрушен, на улицах тела убитых: в Буче в братской могиле похоронили 280 человек

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Город разрушен, на улицах тела убитых: в Буче в братской могиле похоронили 280 человек

В Буче в братских могилах уже похоронили 280 человек. Город находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен, а улицы покрыты телами мертвых людей.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук французскому информационному агентству AFP.

— В Буче мы уже похоронили 280 человек в братских могилах. Улицы сильно разрушенного города усеяны трупами, — отметил он.

Федорук рассказал, что среди погибших был даже 14-летний мальчик. На многих телах были повязки, которыми люди показывали оккупантам, что у них нет оружия. По его словам, все эти люди были расстреляны — им стреляли в затылок.

Также многих людей убили, когда они пытались бежать из города через реку Бучу, чтобы оказаться на подконтрольной Киеву территории.

Городской голова добавил, что сейчас невозможно сказать, сколько мирных жителей убили российские войска.

Напомним, что украинские защитники восстановили контроль над городом Буча. Населенный пункт почти месяц удерживали враги.

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Источник: AFP

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