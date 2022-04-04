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Факты / Украина

Зеленский обвинил Россию в геноциде украинского народа

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Зеленский обвинил Россию в геноциде украинского народа

Преступления, которые совершили российские захватчики под Киевом, где они убили сотни мирных людей, являются геноцидом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе Face the Nation.

— Это геноцид, уничтожение нации, уничтожение народа. У нас в Украине более 100 национальностей, а речь идет об уничтожении всех их, — говорит он.

Зеленский уверен, что единственная причина – это нежелание быть подчиненными политике России.

В то же время президент отметил, что до сих пор ищет возможность для диалога с Путиным и руководством РФ.

— У меня как президента Украины не может быть человеческой позиции по диалогу с Путиным. Сложно говорить о том, как после того, что сделано, мы можем вести любые переговоры с Россией. Но это на личном уровне. А как президент — я должен с ним говорить, — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что рассматривает не только мирное соглашение как возможный результат этих переговоров.

— Я не говорю, что это завершится миром. Потому что мир в ситуации, когда тысячи людей убиты — это то, что мне не нравится. Но как президент я говорю, что другого пути. Важно иметь согласование двух сторон и понимание, или хотя бы желали понять друг друга, — заявил глава Украины.

Также он добавил, что готов говорить о возможности встречи с Путиным в случае прекращения огня.

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Источник: CBS News

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