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Факти / Україна

Зеленський звинуватив Росію у геноциді українського народу

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зеленський звинуватив Росію у геноциді українського народу

Злочини, які скоїли російські загарбники під Києвом, де вони вбили сотні мирних людей, є геноцидом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американській програмі Face the Nation.

– Це геноцид, знищення нації, знищення народу. У нас в Україні понад 100 національностей, а йдеться про знищення всіх їх, – каже він.

Зеленський впевнений, що єдина причина цьому – це небажання України бути підпорядкованими політиці Росії.

Водночас президент зазначив, що досі шукає можливість для діалогу з Путіним та керівництвом РФ.

– У мене як президента України не може бути людської позиції щодо діалогу з Путіним. Складно говорити про те, як після того, що зроблене, ми можемо вести будь-які переговори з Росією. Але це на особистому рівні. А як президент – я маю з ним говорити, – пояснив він.

Зеленський наголосив, що розглядає не лише мирну угоду як можливий результат цих переговорів.

– Я не кажу, що це завершиться миром. Бо мир в ситуації, коли тисячі людей вбиті – це те, що мені не подобається. Але як президент я кажу, що іншого шляху. Важливо мати погодження двох сторін і розуміння, або хоча б бажали зрозуміти один одного, – заявив глава України.

Також він додав, що готовий говорити про можливість зустрічі з Путіним у разі припинення вогню.

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Джерело: CBS News

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