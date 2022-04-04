Мариуполь почти наверняка является главной целью российского вторжения — британская разведка

Российские захватчики пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым. Для этого они сконцентрировали усилия на захвате Мариуполя.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании, который опубликовало Министерство обороны страны.

— Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма, — отметили они.

По данным разведки, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, и российские войска пытаются взять город.

— Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают устойчивое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах, — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 3 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6U2qEmdx0T ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tn99P8tmbg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022

Источник: Минобороны Великобритании