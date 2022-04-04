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Факты / Украина

Мариуполь почти наверняка является главной целью российского вторжения — британская разведка

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Маріуполь

Российские захватчики пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым. Для этого они сконцентрировали усилия на захвате Мариуполя.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании, который опубликовало Министерство обороны страны.

— Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма, — отметили они.

По данным разведки, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, и российские войска пытаются взять город.

— Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают устойчивое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах, — говорится в сообщении.

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Источник: Минобороны Великобритании

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