Маріуполь майже напевно є головною ціллю російського вторгнення — британська розвідка

Російські загарбники намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити соб і сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього вони сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Великої Британії, який опублікувало Міністерство оборони країни.

За даними розвідки, в Маріуполі тривають запеклі бої, і російські війська намагаються взяти місто.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/6U2qEmdx0T

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tn99P8tmbg

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022