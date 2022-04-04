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Факти / Україна

Маріуполь майже напевно є головною ціллю російського вторгнення — британська розвідка

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Маріуполь

Російські загарбники намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити соб і сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього вони сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Великої Британії, який опублікувало Міністерство оборони країни.

– Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму, – зазначили вони.

За даними розвідки, в Маріуполі тривають запеклі бої, і російські війська намагаються взяти місто.

– Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль в центральних районах, – йдеться в повідомленні.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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