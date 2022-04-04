Маріуполь майже напевно є головною ціллю російського вторгнення — британська розвідка

Російські загарбники намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити соб і сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього вони сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.
Про це йдеться у новому звіті розвідки Великої Британії, який опублікувало Міністерство оборони країни.
– Маріуполь майже напевно є ключовою ціллю російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму, – зазначили вони.
За даними розвідки, в Маріуполі тривають запеклі бої, і російські війська намагаються взяти місто.
– Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль в центральних районах, – йдеться в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 April 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tn99P8tmbg
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 3, 2022
Джерело: Міноборони Великої Британії