Российские захватчики в ближайшие сутки могут начать наступление в направлении на Северодонецк и Великая Новоселка.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

По их данным, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредотачивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки по направлению на Северодонецк и Великая Новоселка.

— Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны, — отметили в Генштабе.

Отдельные подразделения Воздушно-десантных войск оккупантов перебрасывают военно-транспортными самолетами в Белгород. Чтобы замедлить продвижение ВСУ, враг хаотично минирует не только ранее занятые позиции и местность, но и пути выдвижения.

На Южнобугском направлении враг пытается удержать позиции в районе Александровки и вести боевые действия, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.

В то же время оккупанты временно отказались от выполнения задачи по блокированию и захвату города Киев.