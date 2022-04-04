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Факти / Україна

Росіяни найближчої доби можуть розпочати наступ на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
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Російські загарбники найближчої доби можуть розпочати наступ у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За їхніми даними, на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

– Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони, – зазначили у Генштабі.

Окремі підрозділи повітряно-десантних військ окупантів перекидають військово-транспортними літаками до Бєлгорода. Щоб уповільнити просування ЗСУ, ворог хаотично мінує не тільки раніше зайняті позиції та місцевість, але й шляхи висування.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати позиції в районі Олександрівки та вести бойові дії, щоб вийти на адміністративний кордон Херсонської області.

Водночас окупанти тимчасово відмовилися від виконання завдання з блокування та захоплення міста Київ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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