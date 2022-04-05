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Факти / Україна

Для РФ Маріуполь це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди – Зеленський

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Російські загарбники будуть намагатися захопити Донбас та південь України. При цьому вони руйнують місто Маріуполь, оскільки розглядають його лише як чергову “медальку на груди”.

Про це заявив в інтерв’ю українським журналістам президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що РФ займається зараз скупченням військ, щоб вдарити по Донбасу, оскільки захопити північні регіони України та Київ у неї не вийшло. У планах Кремля також прокладення так званого “коридору” до тимчасово окупованого Криму.

– Щодо Донбасу – йде скупчення військ. Там немає ніякої іншої мети, ми точно це розуміємо. І тут ніякої великої стратегії, ми вважаємо, в РФ немає. Вони не зайняли цю частину (північ України, – Ред.), вони займають Донбас. Донбас, і південь України, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область.

Нам у принципі зрозуміло те, що вони роблять. Для того, щоб їм це вдалося, вони будуть битися за Донбас. А Маріуполь для них, на жаль, це для нас – життя, для нас це місто. Вони не розуміють, що це, для них – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що під час переговорів делегації України з російською щодо припинення війни в нашій державі до Донбасу “руки не дійшли”, оскільки в Києва та Москви абсолютно різні бачення цього питання.

– РФ має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. Тому в мене була проста пропозиція: я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу по всіх пунктах, це неможливо. Якщо навіть у нас будуть переговори, – заявив президент.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, в місті через постійні жорстокі обстріли військ РФ зруйновано 90% інфраструктури. У Маріуполі залишаються понад 100 тис. мирних мешканців, яких немає можливості евакуювати.

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Фото: Офіс президента

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