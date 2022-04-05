Російські загарбники будуть намагатися захопити Донбас та південь України. При цьому вони руйнують місто Маріуполь, оскільки розглядають його лише як чергову “медальку на груди”.

Про це заявив в інтерв’ю українським журналістам президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що РФ займається зараз скупченням військ, щоб вдарити по Донбасу, оскільки захопити північні регіони України та Київ у неї не вийшло. У планах Кремля також прокладення так званого “коридору” до тимчасово окупованого Криму.

– Щодо Донбасу – йде скупчення військ. Там немає ніякої іншої мети, ми точно це розуміємо. І тут ніякої великої стратегії, ми вважаємо, в РФ немає. Вони не зайняли цю частину (північ України, – Ред.), вони займають Донбас. Донбас, і південь України, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область. Нам у принципі зрозуміло те, що вони роблять. Для того, щоб їм це вдалося, вони будуть битися за Донбас. А Маріуполь для них, на жаль, це для нас – життя, для нас це місто. Вони не розуміють, що це, для них – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що під час переговорів делегації України з російською щодо припинення війни в нашій державі до Донбасу “руки не дійшли”, оскільки в Києва та Москви абсолютно різні бачення цього питання.

– РФ має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. Тому в мене була проста пропозиція: я вважаю, що ми не зможемо домовитися одразу по всіх пунктах, це неможливо. Якщо навіть у нас будуть переговори, – заявив президент.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, в місті через постійні жорстокі обстріли військ РФ зруйновано 90% інфраструктури. У Маріуполі залишаються понад 100 тис. мирних мешканців, яких немає можливості евакуювати.