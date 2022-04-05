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Факты / Украина

Каждая такая трагедия будет бить по рукам: Зеленский о переговорах с РФ после Бучанской резни

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський

Зверства российских оккупантов против мирных людей в Буче – это большая трагедия. Поэтому теперь вся страна будет воспринимать даже возможность переговоров с Россией как вызов. Прежде всего, как внутренний, человеческий вызов.

Об этом в интервью украинским журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Но ты берешь себя в руки, это нужно делать. Но тогда возникает другой вызов – внутри государства. Потому что все понимают: тому что сделали в Буче, прощения нет. Каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам относительно тех или иных переговоров Но все равно нужно находить возможности для таких шагов.

Также Владимир Зеленский добавил: хотелось бы, чтобы переговоры между Украиной и Россией были с более крепкой позицией. Он объяснил, что просто отказаться от каких-либо переговоров – это самая легкая позиция.

– Самое сложное – это говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины. Мы считаем, что это геноцид, поэтому виновные должны быть наказаны. С этой позицией нужно найти возможности, чтобы встречаться. А при этой встрече нужно найти выход из сложившейся ситуации, но при этом не потеряв свою территорию. Я считаю, что необходимо ставить себе такую ​​планку по этим переговорам, — добавил президент.

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