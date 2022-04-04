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Факты / Украина

Зеленский в Буче: РФ совершила военные преступления и геноцид в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Зеленский в Буче: РФ совершила военные преступления и геноцид в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от российских оккупантов нашли сотни убитых и замученных мирных жителей.

Он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными. Во время поездки в Бучу Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

– Для нас очень важно, что здесь находится пресса и журналисты. Мы очень хотим, чтобы вы показали миру, что делали российские военные, Российская Федерация в мирной Украине. Также для нас очень важно, чтобы вы увидели, что это мирное население, которое борется за каждого человека, живя без электроэнергии, воды, несмотря на это дало отпор российским оккупантам.

То, что вы видите вокруг, что сделали с этим современным городком – это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным, — заявил президент.

— Мы знаем, что убиты и замучены тысячи человек. Изнасилованы женщины, убиты дети. Я думаю, что это и есть геноцид, – добавил президент.

Украинские военные освободили Бучу и ряд населенных пунктов в Киевской области от российских оккупантов в конце марта. После этого мир ужаснулся от зверств и преступлений против человечества, которые совершили захватчики.

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Прямо посреди города лежали тела мертвых мирных людей. У некоторых из них были связаны руки и прострелены головы, а также следы пыток на теле.

Также в Буче и других населенных пунктах Киевской области нашли братские могилы с телами сотен погибших. Действия российских оккупантов в Буче назвали Бучанской резней.

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