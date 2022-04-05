Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о якобы массовом уничтожении мирных жителей Мариуполя Вооруженными силами Украины. Об этом предупреждает СБУ.

Для этого российские захватчики готовят масштабную фальсицикацию – планируют собрать в одном месте тела убитых армией РФ мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.

– Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы “украинцы используют мирных жителей как живой щит”. Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах, – предупреждают в спецслужбе.

Там отмечают, что таким образом Москва пытается переключить внимание как мирового сообщества, так и своих граждан со зверств рашистов в Буче под Киевом.