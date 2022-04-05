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Факты / Украина

РФ хочет собрать убитых ее армией жителей Мариуполя и выставить как жертв ВСУ – СБУ

Валентина Летяк редактор ленты
маріуполь

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о якобы массовом уничтожении мирных жителей Мариуполя Вооруженными силами Украины. Об этом предупреждает СБУ.

Для этого российские захватчики готовят масштабную фальсицикацию – планируют собрать в одном месте тела убитых армией РФ мариупольцев и представить их как массовых жертв украинских войск.

– Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы “украинцы используют мирных жителей как живой щит”. Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах, – предупреждают в спецслужбе.

Там отмечают, что таким образом Москва пытается переключить внимание как мирового сообщества, так и своих граждан со зверств рашистов в Буче под Киевом.

– Планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит, – говорят в СБУ.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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