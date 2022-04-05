Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про нібито масове знищення мирних жителів Маріуполя Збройними силами України. Про це попереджає СБУ.

Для цього російські загарбники готують масштабну фальсифікацію – планують зібрати в одному місці тіла убитих армією РФ маріупольців та представити їх як масових жертв українських військ.

– Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито “українці використовують мирних мешканців як живий щит”. Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах, – попереджають у спецслужбі.

Там наголошують, що таким чином Москва намагається переключити увагу як світової спільноти, так і своїх громадян зі звірств рашистів у Бучі під Києвом.