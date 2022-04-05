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Факти / Україна

РФ хоче зібрати вбитих її армією жителів Маріуполя і виставити як жертв ЗСУ – СБУ

Валентина Летяк редакторка стрічки
маріуполь

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про нібито масове знищення мирних жителів Маріуполя Збройними силами України. Про це попереджає СБУ.

Для цього російські загарбники готують масштабну фальсифікацію – планують зібрати в одному місці тіла убитих армією РФ маріупольців та представити їх як масових жертв українських військ.

– Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито “українці використовують мирних мешканців як живий щит”. Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах, – попереджають у спецслужбі.

Там наголошують, що таким чином Москва намагається переключити увагу як світової спільноти, так і своїх громадян зі звірств рашистів у Бучі під Києвом.

– Плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить, – кажуть в СБУ.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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