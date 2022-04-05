Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.

Об этом сообщили в генеральном штабе ВСУ.

Также генштаб владеет информацией о движении колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь.

Там вооружение и технику должны загрузить на железнодорожные эшелоны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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