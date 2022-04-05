Значна частина літаків та вертольотів РФ перебазована із Білорусі до Росії – ЗСУ

Значну частину літаків та вертольотів Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебазовано з аеродромів Білорусі на територію Росії.
Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ.
Володіє генштаб також інформацією про рух колон озброєння та військової техніки територією Білорусі в напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир.
Там озброєння та техніку мають завантажити на залізничні ешелони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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