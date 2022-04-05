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Факти / Україна

Значна частина літаків та вертольотів РФ перебазована із Білорусі до Росії – ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
літак росія

Значну частину літаків та вертольотів Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ перебазовано з аеродромів Білорусі на територію Росії.

Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ.

Володіє генштаб також інформацією про рух колон озброєння та військової техніки територією Білорусі в напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир.

Там озброєння та техніку мають завантажити на залізничні ешелони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 41-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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