На среду, 6 апреля, согласовано 11 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, сегодня эвакуироваться можно из таких городов:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте; из Запорожья отправят автобусы.

Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а автобусами из Запорожья.

Из Энергодара в Запорожье. На собственном транспорте.

Из Гуляйполя в Запорожье. Эвакуация на собственном транспорте. Из Запорожья отправят автобусы с гуманитарной помощью.

Из Мелитополя в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут. Место сборов: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в Бахмут. Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное до Бахмута.

Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

5 апреля благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 3 846 человек.

Фото: Дмитрий Орлов