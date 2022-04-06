Благодаря гуманитарным коридорам во вторник, 5 апреля, удалось эвакуировать 3 846 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 216 человек. Из них 1 496 людей из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

В то же время колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокирования в городе Мангуш, была вынуждена вернуться.

— По дороге на этих автобусах эвакуировали мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. В ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье, — отметила она.

Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые отправили утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Из Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.