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Факты / Украина

В течение суток гумкоридорами удалось эвакуировать более 3 800 мирных жителей — Верещук

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В течение суток гумкоридорами удалось эвакуировать более 3 800 мирных жителей — Верещук

Благодаря гуманитарным коридорам во вторник, 5 апреля, удалось эвакуировать 3 846 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 216 человек. Из них 1 496 людей из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

В то же время колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокирования в городе Мангуш, была вынуждена вернуться.

— По дороге на этих автобусах эвакуировали мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Также за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей. В ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье, — отметила она.

Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые отправили утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная. Из Луганской области удалось эвакуировать 1 080 человек.

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