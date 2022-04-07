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Факты / Украина

10 маршрутов в трех областях: как будут эвакуировать украинцев 7 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Евакуація в Луганській області

7 апреля в Украине согласовано десять гуманитарных маршрутов.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Они будут действовать на территориях трех областей – Донецкой, Запорожской и Луганской.

В Донецкой области будет действовать маршрут для частного транспорта:

  • Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

В Запорожской области и автобусами, и частным транспортом будут эвакуировать людей по маршрутам:

  • Бердянск – Запорожье,
  • Токмак – Запорожье,
  • Мелитополь – Запорожье.

Только частным транспортом:

  • Энергодар – Запорожье.

В Луганской области 7 апреля открыты пять маршрутов:

  • Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28),
  • Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
  • Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42),
  • Горское – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13),
  • Рубежное – Бахмут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Кирилл Тимошенко

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