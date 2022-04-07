7 апреля в Украине согласовано десять гуманитарных маршрутов.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Они будут действовать на территориях трех областей – Донецкой, Запорожской и Луганской.
В Донецкой области будет действовать маршрут для частного транспорта:
- Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
В Запорожской области и автобусами, и частным транспортом будут эвакуировать людей по маршрутам:
- Бердянск – Запорожье,
- Токмак – Запорожье,
- Мелитополь – Запорожье.
Только частным транспортом:
- Энергодар – Запорожье.
В Луганской области 7 апреля открыты пять маршрутов:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28),
- Лисичанск – Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),
- Попасная – Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42),
- Горское – Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13),
- Рубежное – Бахмут.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ирина Верещук
Фото: Кирилл Тимошенко