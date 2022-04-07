10 маршрутів у трьох областях: як евакуюватимуть українців 7 квітня

7 квітня в Україні погоджено десять гуманітарних маршрутів.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Діятимуть вони на територіях трьох областей – Донецької, Запорізької та Луганської.

У Донецькій області діятиме маршрут для приватного транспорту:

Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

У Запорізькій області і автобусами, і приватним транспортом евакуйовуватимуть людей за маршрутами:

Бердянськ – Запоріжжя,

Токмак – Запоріжжя,

Мелітополь – Запоріжжя.

Лише приватним транспортом:

Енергодар – Запоріжжя.

У Луганській області 7 квітня відкритими будуть п’ять маршрутів:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору: проспект Хіміків, 28),

Лисичанськ – Бахмут (місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),

Попасна – Бахмут (місце збору: вул. Первомайська, 42),

Гірське – Бахмут (місце збору: вул. Гагаріна, 13),

Рубіжне – Бахмут.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Кирило Тимошенко