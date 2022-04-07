10 маршрутів у трьох областях: як евакуюватимуть українців 7 квітня

7 квітня в Україні погоджено десять гуманітарних маршрутів.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Діятимуть вони на територіях трьох областей – Донецької, Запорізької та Луганської.
У Донецькій області діятиме маршрут для приватного транспорту:
- Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.
У Запорізькій області і автобусами, і приватним транспортом евакуйовуватимуть людей за маршрутами:
- Бердянськ – Запоріжжя,
- Токмак – Запоріжжя,
- Мелітополь – Запоріжжя.
Лише приватним транспортом:
- Енергодар – Запоріжжя.
У Луганській області 7 квітня відкритими будуть п’ять маршрутів:
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору: проспект Хіміків, 28),
- Лисичанськ – Бахмут (місце збору: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),
- Попасна – Бахмут (місце збору: вул. Первомайська, 42),
- Гірське – Бахмут (місце збору: вул. Гагаріна, 13),
- Рубіжне – Бахмут.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ірина Верещук
Фото: Кирило Тимошенко