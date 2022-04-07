Российским военным не удалось прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области.

Не оставляет попыток враг возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Для этого захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы Попасной, чтобы нанести огневое поражение подразделениям ВСУ.

Под обстрелами и блокировкой армией РФ находится Харьков.

На Южнобужском направлении российские военные обороняют ранее занятые рубежи и занимаются восстановлением боеспособности собственных подразделений.

Враг продолжает жесткие фильтрационные и насильственные действия на временно занятых территориях.

Так, жителей Мариуполя принудительно вывозят в пока оккупированные районы Донецкой области.

Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ 6 апреля поразила три воздушные цели захватчиков:

крылатую ракету,

беспилотник,

боевой самолет.

Кроме того, авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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