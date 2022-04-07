Российским военным не удалось прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области.
Не оставляет попыток враг возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.
Для этого захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы Попасной, чтобы нанести огневое поражение подразделениям ВСУ.
Под обстрелами и блокировкой армией РФ находится Харьков.
На Южнобужском направлении российские военные обороняют ранее занятые рубежи и занимаются восстановлением боеспособности собственных подразделений.
Враг продолжает жесткие фильтрационные и насильственные действия на временно занятых территориях.
Так, жителей Мариуполя принудительно вывозят в пока оккупированные районы Донецкой области.
Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ 6 апреля поразила три воздушные цели захватчиков:
- крылатую ракету,
- беспилотник,
- боевой самолет.
Кроме того, авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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