Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>297 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Обстрелы Харькова и неудачный прорыв РФ в Луганской области: как прошли 42-е сутки войны

Татьяна Забожко редактор ленты
Війна в Україні

Российским военным не удалось прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области.

Не оставляет попыток враг возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Для этого захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы Попасной, чтобы нанести огневое поражение подразделениям ВСУ.

Под обстрелами и блокировкой армией РФ находится Харьков.

На Южнобужском направлении российские военные обороняют ранее занятые рубежи и занимаются восстановлением боеспособности собственных подразделений.

Враг продолжает жесткие фильтрационные и насильственные действия на временно занятых территориях.

Так, жителей Мариуполя принудительно вывозят в пока оккупированные районы Донецкой области.

Тем временем группировка Воздушных сил ВСУ 6 апреля поразила три воздушные цели захватчиков:

  • крылатую ракету,
  • беспилотник,
  • боевой самолет.

Кроме того, авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка