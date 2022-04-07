Обстріли Харкова та невдалий прорив РФ у Луганській області: як минула 42-га доба війни

Російським військовим не вдалося прорвати оборону підрозділів Збройних сил України в районі Новотошківського Луганської області.

Не полишає спроб ворог відновити наступ на Рубіжне, Нижнє та Новобахмутівку.

Для цього загарбники не припиняють артилерійські обстріли Попасної, щоб завдати вогневе ураження підрозділам ЗСУ.

Під обстрілами та блокуванням армією РФ перебуває й Харків.

На Південнобузькому напрямку російські військові обороняють раніше зайняті рубежі та займаються відновленням боєздатності своїх підрозділів.

Ворог продовжує жорсткі фільтраційні та насильницькі дії на тимчасово зайнятих територіях.

Так, жителів Маріуполя примусово вивозять до поки окупованих районів Донецької області.

Тим часом угруповання Повітряних сил ЗСУ 6 квітня вразило три повітряні цілі загарбників:

крилату ракету,

безпілотник,

бойовий літак.

Крім того, авіація Повітряних сил продовжувала наносити ракетно-бомбові удари по військах окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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