Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей общин и депутатов в областях, где нет угрозы и непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное для возвращения граждан домой.

По словам главы государства, именно сейчас многие украинцы, выехавшие после начала вторжения России из своих городов и общин, могут задуматься: А что дальше? А где дальше?

Речь идет об украинцах за рубежом, киевлянах и жителях других городов Севера и Центра нашего государства, выехавших в западные регионы.

– Я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы и непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное, чтобы люди возвращались, работали, чтобы экономические процессы перезапускались, чтобы нормальная жизнь, насколько позволяет безопасность, возобновлялась, – подчеркнул президент Украины.

Свое обращение Владимир Зеленский адресовал всей горизонтали местной власти.

– Ищите решения для каждого района, области, вместе с правительством, вместе с нами, с Офисом президента, вместе с депутатами Верховной Рады Украины. Работающая экономика – это так же важно, как и наша храбрая крепкая армия, – объяснил глава страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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