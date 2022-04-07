Зеленський – місцевій владі: Робіть все, щоб люди повертались

Президент України Володимир Зеленський закликав керівників громад та депутатів у тих областях, де немає загрози та безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все можливе для повернення громадян додому.

За словами глави держави, саме зараз багато українців, які виїхали після початку вторгнення Росії зі своїх міст та громад, можуть замислитись: А що ж далі? А де далі?

Ідеться про українців за кордоном, киян та жителів інших міст Півночі та Центру нашої держави, які виїхали в західні регіони.

– Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози та безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все можливе, щоб люди повертались, працювали, щоб економічні процеси перезапускались, щоб нормальне життя, наскільки дозволяє безпека, відновлювалось, – наголосив президент України.

Своє звернення Володимир Зеленський адресував усій горизонталі місцевої влади.

– Шукайте рішення для кожного району, області, разом з урядом, разом з нами, з Офісом президента, разом із депутатами Верховної Ради України. Економіка, що працює, – це так само важливо, як і наша хоробра міцна армія, – пояснив очільник країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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