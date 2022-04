Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Он отметил, что обязанность каждой страны помогать, а не закрывать глаза на убийства мирных людей.

– Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наша обязанность помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии, — написал он в Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.

