Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
Він зауважив, що обов’язок кожної країни допомагати, а не заплющувати очі на вбивства мирних людей.
– Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну та нас. Наш обов’язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей у результаті російської агресії, – написав він у Twitter.
I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.
— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, зауваживши, що відтепер в України більше зброї.
Едуард Геґер також записав звернення із потяга. У відео він зауважив, що передача Україні систем ППО С-300 не означає, що Словаччина стала частиною збройного конфлікту.
– Оборона Словацької Республіки, як і раніше, забезпечена і найближчими днями буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників, – додав він.
Раніше Словаччина погодилася надати Україні систему С-300 для захисту від російської агресії в обмін на гідну заміну від держав НАТО.
У свою чергу Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot.
Факти ICTV розповідали, що таке С-300 і для чого він призначений.