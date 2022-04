Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Він зауважив, що обов’язок кожної країни допомагати, а не заплющувати очі на вбивства мирних людей.

– Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну та нас. Наш обов’язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей у результаті російської агресії, – написав він у Twitter.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022