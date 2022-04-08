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Факти / Україна

Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Він зауважив, що обов’язок кожної країни допомагати, а не заплющувати очі на вбивства мирних людей.

– Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну та нас. Наш обов’язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей у результаті російської агресії, – написав він у Twitter.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, зауваживши, що відтепер в України більше зброї.

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Едуард Геґер також записав звернення із потяга. У відео він зауважив, що передача Україні систем ППО С-300 не означає, що Словаччина стала частиною збройного конфлікту.

– Оборона Словацької Республіки, як і раніше, забезпечена і найближчими днями буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників, – додав він.

Раніше Словаччина погодилася надати Україні систему С-300 для захисту від російської агресії в обмін на гідну заміну від держав НАТО.

У свою чергу Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot.

Факти ICTV розповідали, що таке С-300 і  для чого він призначений.

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