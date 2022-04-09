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Факты / Украина

Х*р вам, а не Донецкая область: первый вице-спикер Корниенко обратился к оккупантам РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Х*р вам, а не Донецкая область: первый вице-спикер Корниенко обратился к оккупантам РФ

Путинским оккупантам не удастся захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение высказал первый заместитель Главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Видео, опубликованное 9 апреля, политик снял при въезде на территорию Донецкой области. Обращаясь к оккупантам, он описал свои мысли по поводу их “военных планов” лаконично и понятно. В описании публикации он добавил, что это касается и Луганщины.

– Я сейчас нахожусь на въезде в Донецкую область и хочу об этом сообщить всем нашим захватчикам. Всем захватчикам, пытающимся выйти на границу Донецкой области. Х*р вам, а не Донецкая область, – заявил Александр Корниенко.

Напомним, днем ​​ранее, 8 апреля в Минобороны Украины подтвердили, что командование РФ сосредоточило основные свои усилия на захвате Донетчины и Луганщины в их административных пределах.

Как заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, враг проводит перегруппировку и пытается восстановить боеспособность, чтобы наступать на Донецком направлении.

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