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Факты / Мир

РФ сосредоточилась на попытке оккупировать полностью Донецкую, Луганскую и Херсонскую области – Минобороны

Анастасия Гевко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

В пятницу, 8 апреля, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что основные свои усилия командование РФ сосредоточило на создании наступательных группировок для ведения боевых действий на Востоке. 

– Цель – установление полного контроля в Луганской и Донецкой областях. Противник продолжает использовать ракетное вооружение по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. На захваченных территориях продолжаются репрессии против местного населения, создание органов оккупационной власти, – рассказал он.

Спикер Минобороны добавил, что враг проводит перегруппировку и пытается восстановить боеспособность, чтобы наступать на Донецком направлении. 

В частности, в определенные районы перемещаются подразделения, которые были выведены из Полесья и Сиверщины. 

– Продолжается переброс в Украину дополнительных резервов с целью овладения ключевыми населенными пунктами на Донетчине. Там противник наступает при поддержке артиллерии и авиации. Для бомбардировок гражданского населения на Донетчине агрессоры привлекали три бомбардировщика Су-24М. Кроме того противник пытается продвигаться и закрепиться в админграницах Херсонской области, – сообщил Мотузяник. 

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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