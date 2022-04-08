В пятницу, 8 апреля, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что основные свои усилия командование РФ сосредоточило на создании наступательных группировок для ведения боевых действий на Востоке.
– Цель – установление полного контроля в Луганской и Донецкой областях. Противник продолжает использовать ракетное вооружение по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. На захваченных территориях продолжаются репрессии против местного населения, создание органов оккупационной власти, – рассказал он.
Спикер Минобороны добавил, что враг проводит перегруппировку и пытается восстановить боеспособность, чтобы наступать на Донецком направлении.
В частности, в определенные районы перемещаются подразделения, которые были выведены из Полесья и Сиверщины.
– Продолжается переброс в Украину дополнительных резервов с целью овладения ключевыми населенными пунктами на Донетчине. Там противник наступает при поддержке артиллерии и авиации. Для бомбардировок гражданского населения на Донетчине агрессоры привлекали три бомбардировщика Су-24М. Кроме того противник пытается продвигаться и закрепиться в админграницах Херсонской области, – сообщил Мотузяник.