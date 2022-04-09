Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Х*р вам, а не Донецька область: перший віце-спікер Корнієнко звернувся до окупантів РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Х*р вам, а не Донецька область: перший віце-спікер Корнієнко звернувся до окупантів РФ

Путінським окупантам не вдасться захопити територію Донецької та Луганської областей.

Таку думку у своєму відеозверненні висловив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Відео, опубліковане 9 квітня, політик зняв при в’їзді на територію Донецької області. Звертаючись до окупантів, він описав свої думки з приводу їхніх “військових планів” лаконічно і зрозуміло. В описі публікації він також додав, що це стосується і Луганщини.

– Я зараз знаходжуся на в’їзді в Донецьку область і хочу звідси повідомити всім нашим загарбникам. Всім загарбникам, які намагаються вийти на кордон Донецької області. Х*р вам, а не Донецька область, – заявив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, за день до цього, 8 квітня у Міноборони України підтвердили, що командування РФ зосередило основні свої зусилля на захопленні Донеччини і Луганщини у їхніх адміністративних межах.

Як заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, ворог проводить перегрупування та намагається відновити боєздатність, щоб наступати на Донецькому напрямку.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка