Х*р вам, а не Донецька область: перший віце-спікер Корнієнко звернувся до окупантів РФ

Путінським окупантам не вдасться захопити територію Донецької та Луганської областей.

Таку думку у своєму відеозверненні висловив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Відео, опубліковане 9 квітня, політик зняв при в’їзді на територію Донецької області. Звертаючись до окупантів, він описав свої думки з приводу їхніх “військових планів” лаконічно і зрозуміло. В описі публікації він також додав, що це стосується і Луганщини.

– Я зараз знаходжуся на в’їзді в Донецьку область і хочу звідси повідомити всім нашим загарбникам. Всім загарбникам, які намагаються вийти на кордон Донецької області. Х*р вам, а не Донецька область, – заявив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, за день до цього, 8 квітня у Міноборони України підтвердили, що командування РФ зосередило основні свої зусилля на захопленні Донеччини і Луганщини у їхніх адміністративних межах.

Як заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, ворог проводить перегрупування та намагається відновити боєздатність, щоб наступати на Донецькому напрямку.