Глава НАЭК Энергоатом Петр Котин вместе со специалистами компании посетил один из участков Рыжого леса в Зоне отчуждения.

В месте, где российские военные рыли траншеи и пытались строить фортификационные сооружения, были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния.

В частности, показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составил 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму.

— Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнения), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы. Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали глубже, — говорится в сообщении Энергоатома.

При попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.

Таким образом, всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести.