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Факти / Україна

Окупантів очікує променева хвороба: у Рудому лісі виміряли радіаційний фон

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Рудий ліс

Голова НАЕК Енергоатом Петро Котін разом із фахівцями компанії відвідав одну з ділянок Рудого лісу в Зоні відчуження.

У місці, де російські військові копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди, було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану. 

Зокрема, показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.

– Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми. Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше, – йдеться у повідомленні Енергоатома.

Рудий ліс

При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.

Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості.

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