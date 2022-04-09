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Факты / Украина

Россияне обстреляли Северодонецк: загорелся многоквартирный дом

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл у Сєвєродонецьку 9 квітня 2022

В полночь 9 апреля российские военные обстреляли старые районы Северодонецка Луганской области.

Огнем охватило многоквартирное здание. Число жертв уточняется, отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Только 8 апреля враг разрушил 11 объектов в области, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.

Штурмует армия РФ также Рубежное и Попасную.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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