Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: загорівся багатоквартирний будинок

Опівночі 9 квітня російські військові обстріляли старі райони Сєвєродонецька Луганської області.

Вогнем охопило багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється, зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Лише 8 квітня ворог зруйнував 11 об’єктів в області, із яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.

Штурмує армія РФ також Рубіжне й Попасну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай