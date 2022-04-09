Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: загорівся багатоквартирний будинок

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріл у Сєвєродонецьку 9 квітня 2022

Опівночі 9 квітня російські військові обстріляли старі райони Сєвєродонецька Луганської області.

Вогнем охопило багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється, зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Лише 8 квітня ворог зруйнував 11 об’єктів в області, із яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Золотому.

Штурмує армія РФ також Рубіжне й Попасну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка