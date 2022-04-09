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Факты / Украина

В Черноморске Одесской области раздался взрыв – городской глава

Татьяна Забожко редактор ленты
вибух

9 апреля в Черноморске Одесской области раздался взрыв. Информацию подтвердил мэр Василий Гуляев.

– Да, есть взрыв, но ситуация под контролем. Ничего страшного по состоянию на это время не случилось, – под звуки очередной сирены отметил в видеообращении мэр города.

Глава Черноморска призвал местных жителей не паниковать, а во время сигнала воздушной тревоги не подходить к окнам и спускаться к бомбоубежищам.

Полную информацию о взрыве Василий Гуляев обещает сообщить, как только выяснит все подробности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Василий Гуляев

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Фото: Depositphotos

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