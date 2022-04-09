9 апреля в Черноморске Одесской области раздался взрыв. Информацию подтвердил мэр Василий Гуляев.

– Да, есть взрыв, но ситуация под контролем. Ничего страшного по состоянию на это время не случилось, – под звуки очередной сирены отметил в видеообращении мэр города.

Глава Черноморска призвал местных жителей не паниковать, а во время сигнала воздушной тревоги не подходить к окнам и спускаться к бомбоубежищам.

Полную информацию о взрыве Василий Гуляев обещает сообщить, как только выяснит все подробности.

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Источник: Василий Гуляев