9 апреля в Черноморске Одесской области раздался взрыв. Информацию подтвердил мэр Василий Гуляев.
– Да, есть взрыв, но ситуация под контролем. Ничего страшного по состоянию на это время не случилось, – под звуки очередной сирены отметил в видеообращении мэр города.
Глава Черноморска призвал местных жителей не паниковать, а во время сигнала воздушной тревоги не подходить к окнам и спускаться к бомбоубежищам.
Полную информацию о взрыве Василий Гуляев обещает сообщить, как только выяснит все подробности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Василий Гуляев