У Чорноморську Одеської області пролунав вибух – міський голова

9 квітня в Чорноморську Одеської області пролунав вибух. Інформацію підтвердив міський голова Василь Гуляєв.

– Так, є вибух, але ситуація під контролем. Нічого страшного на цей час не трапилось, – під звуки чергової сирени наголосив у відеозверненні мер міста.

Очільник Чорноморська закликав місцевих жителів не панікувати, а під час сигналу повітряної тривоги не підходити до вікон та спускатись до бомбосховищ.

Повну інформацію про вибух Василь Гуляєв обіцяє повідомити, щойно з’ясує всі подробиці.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Василь Гуляєв