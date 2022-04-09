У Чорноморську Одеської області пролунав вибух – міський голова

9 квітня в Чорноморську Одеської області пролунав вибух. Інформацію підтвердив міський голова Василь Гуляєв.
– Так, є вибух, але ситуація під контролем. Нічого страшного на цей час не трапилось, – під звуки чергової сирени наголосив у відеозверненні мер міста.
Очільник Чорноморська закликав місцевих жителів не панікувати, а під час сигналу повітряної тривоги не підходити до вікон та спускатись до бомбосховищ.
Повну інформацію про вибух Василь Гуляєв обіцяє повідомити, щойно з’ясує всі подробиці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Василь Гуляєв