В армии РФ катастрофическая нехватка так называемого пушечного мяса для войны с Украиной, поэтому в ОРДЛО началась мобилизация даже лиц, вообще не подлежащих призыву.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, прежде всего, это касается рабочих стратегических предприятий, у которых до сих пор была бронь.

В частности, на Алчевском меткомбинате планируют мобилизовать 1,7 тыс. человек, ранее приходили разнарядки на 1 000, 500, 400 человек.

Россия также сняла бронь с сотрудников, обслуживающих электрические сети.

– Чтобы повысить “эффективность” мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции “ЛНР” предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в авто мужчинам, – сообщает украинская разведка.

Для поиска мужчин призывного возраста ходят также по квартирам.

Забирают даже мужчин, вообще ни при каких обстоятельствах не подлежащих призыву. После уничтожения подразделения “армии ДНР” обнаружили документы инвалида детства Александра Савенко, а также сотрудника шахты Комсомолец Донбасса Андрея Ивакина со справкой о том, что он работает на стратегически важном предприятии. Оба погибли.