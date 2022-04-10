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Факти / Україна

РФ мобілізує в ОРДЛО робітників стратегічних підприємств і навіть інвалідів

Валентина Летяк редакторка стрічки
армія росії

В армії РФ катастрофічна нестача так званого гарматного м’яса для війни з Україною, тому в ОРДЛО почалася мобілізація навіть осіб, які взагалі не підлягають призову.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, передусім це стосується робітників стратегічних підприємств, у яких досі була бронь.

Зокрема, на Алчевському меткомбінаті планують мобілізувати 1,7 тис. осіб,  раніше приходили рознарядки на 1 000, 500, 400 осіб.

Росія також зняла бронь зі співробітників, які обслуговують електричні мережі.

– Щоб підвищити “ефективність” мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції “ЛНР” надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в авто, – повідомляє українська розвідка.

Для пошуку чоловіків призивного віку ходять також по квартирах.

Забирають навіть осіб, які взагалі за жодних обставин не підлягають призову. Після знищення підрозділу “армії ДНР” знайшли документи інваліда дитинства Олександра Савенка, а також співробітника шахти Комсомолець Донбасу Андрія Івакіна із довідкою про те, що він працює на стратегічно важливому підприємстві. Обоє загинули.

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Фото: Depositphotos

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