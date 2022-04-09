Российская Федерация продолжает полномасштабную войну против Украины, пытаясь получить военные успехи на разных направлениях вторжения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным военных, враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

При этом основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм.

– Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, – говорится в сообщении.

Враг по-прежнему наносит ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

Направления военной активности:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова.

С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи, а также пытается нарастить свои военные группировки, подтягивая личный состав и технику из Белгородской области в район Шевченковского Харьковщины, куда врагом было переброшено к двум батальонам.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия.

— Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая, — сообщили в Генштабе.

При этом российские войска пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области, но украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска на отдельных направлениях.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что враг перегруппировывает войска перед наступлением на Харьков. В то же время, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупационные силы РФ неспособны атаковать Харьков.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ