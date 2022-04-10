Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

США ожидают, что экономика РФ упадет на 10-15% в текущем году

Анастасия Гевко редактор ленты
США ожидают, что экономика РФ упадет на 10-15% в текущем году

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что западная кампания по изоляции России от мировой экономики может привести к сокращению валового внутреннего продукта страны уже в этом году.

– Если вы посмотрите на независимые прогнозы российской экономики, то в этом году она, скорее всего, упадет примерно на 10–15 процентов. Вероятно, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на нее оказали, – сказал Салливан 10 апреля в программе ABC News.

Goldman Sachs, Институт международных финансов и другие аналитики также считают, что ВВП России в этом году сократится на 10-15 процентов, а в 2023 году ожидается еще больший экономический спад. 

Соединенные Штаты и другие мировые державы вводят санкции против России и олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным в ответ на вторжение этой страны в Украину.

Появившись на нескольких воскресных ток-шоу, Салливан осудил очевидные убийства украинских мирных жителей российскими войсками как военные преступления, однако он не стал называть это геноцидом.

– Ярлык менее важен, чем тот факт, что эти действия являются жестокими, преступными, неправильными и злыми, и на них нужно решительно реагировать, –  отметил Салливан в программе CNN. – И это то, что мы делаем. Мы делаем это не только путем поддержки международных расследований и сбора доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности вплоть до самого высокого уровня. Мы делаем это, предоставляя украинцам современное оружие, которое имеет большое значение на поле боя. 

Он утверждает, что американское оружие поступает в Украину каждый день.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон не побоялся заявить журналистам, что фото украинских мирных жителей, убитых в киевском пригороде Буче, “не кажутся далекими от геноцида”. 

На выходных Джонсон посетил Киев и прогулялся по улицам с президентом Владимиром Зеленским.

Тем временем Салливан сказал в эфире ABC, что США “еще не пришли к выводу о геноциде”. 

– Это определение, над которым мы работаем систематически. В Государственном департаменте есть подразделение, которое собирает доказательства, а затем проводит юридический анализ, потому что геноцид на самом деле является юридическим определением, – отметил он.

Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: The Washington Post

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка