Временно оккупированная Запорожская АЭС уже в пятнадцатый раз с начала года потеряла внешнее электропитание.

На ЗАЭС произошел 27 блекаут: что известно

Как сообщил Энергоатом, после обесточивания автоматически запустились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности станции.

Как отмечал руководитель Энергоатома Павел Ковтонюк, систематические блэкауты негативно влияют на состояние оборудования ЗАЭС и создают дополнительные угрозы для его безопасной эксплуатации. Регулярное использование дизель-генераторов ускоряет их износ и сокращает ресурс работы.

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— Очередной блэкаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой. Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских “управленцев” усиливаются, — говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный путь гарантированной безопасности ЗАЭС — ее деоккупация, возвращение под полный контроль Украины и передача в управление единому легитимному оператору — АО НАЭК Энергоатом.

Напомним, что предыдущие блэкауты на ЗАЭС произошли 14 апреля – тогда станцию ​​также пришлось переводить на генераторы, также 29 мая ЗАЭС снова полностью потеряла внешнее питание.

Уже 10 июня станция пережила 19-й блэкаут, а 20 июня – 20-й.

Очередное полное обесточивание Запорожской АЭС произошло и 3 июля, когда из-за отключения линии Ферросплавная станция снова была вынуждена перейти на дизель-генераторы.

4 августа Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах.

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