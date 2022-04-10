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Факты / Украина

Вражеские ракеты уничтожили три объекта в Днепропетровской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Вражеские ракеты уничтожили три объекта в Днепропетровской области

10 апреля российские военные атаковали сразу три района в Днепропетровской области. В результате действий захватчиков один человек пострадал.

– В области на протяжении суток сирены звучали практически каждый час. И, к сожалению, есть “прилеты” в разных районах, – отчитался с утра глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось несколько часов. Есть пострадавший.

В Павлоградском районе ракета разрушила помещение промышленного объекта и спровоцировала возгорание, людей не зацепила.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 46-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Генштаб ВСУ

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