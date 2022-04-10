Ворожі ракети знищили три об’єкти в Дніпропетровській області

10 квітня російські військові атакували одразу три райони в Дніпропетровській області. Унаслідок дій загарбників одна людина постраждала.

– В області цієї доби сирени лунали майже щогодини. І, на жаль, є “прильоти” в різних районах, – відзвітував на ранок очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Щоб приборкати пожежу, рятувальникам знадобилося кілька годин. Є постраждалий.

У Павлоградському районі ракета зруйнувала приміщення промислового об’єкту та спричинила займання, людей не зачепила.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Ніхто не постраждав.

Поділився Валентин Резніченко й гарними новинами – уночі над областю українські військові збили два ворожі безпілотники.

– Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні! – зауважив очільник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Генштаб ЗСУ