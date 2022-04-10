Ворожі ракети знищили три об’єкти в Дніпропетровській області

10 квітня російські військові атакували одразу три райони в Дніпропетровській області. Унаслідок дій загарбників одна людина постраждала.
– В області цієї доби сирени лунали майже щогодини. І, на жаль, є “прильоти” в різних районах, – відзвітував на ранок очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Щоб приборкати пожежу, рятувальникам знадобилося кілька годин. Є постраждалий.
У Павлоградському районі ракета зруйнувала приміщення промислового об’єкту та спричинила займання, людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Ніхто не постраждав.
Поділився Валентин Резніченко й гарними новинами – уночі над областю українські військові збили два ворожі безпілотники.
– Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні! – зауважив очільник ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 46-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Генштаб ЗСУ