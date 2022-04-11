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Факты / Украина

Порвали флаг и фотографии ветеранов: в Херсоне оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Порвали флаг и фотографии ветеранов: в Херсоне оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине

В Херсоне рашисты разбили мемориал Слава Украине. С досок памяти они содрали фотографии героев Херсонщины, погибших в войне на Донбассе.

Фото и видео, как неизвестные разрушают мемориал на улице Перекопской в ​​Херсоне, начали появляться на пропагандистских ресурсах РФ еще 10 апреля.

Порвали флаг и фотографии ветеранов: в Херсоне оккупанты уничтожили мемориал Слава Украине / 5 фотографий

Кроме уничтоженных фотографий погибших ветеранов АТО/ООС, рашисты также порвали флаг Европейского Союза, установленный на территории мемориала. На кадрах заметно, что вместе с людьми, похожими на силовиков РФ, мемориал уничтожали с виду гражданские молодые люди.

По всей вероятности, причастные к уничтожению мемориала Слава Украине не являются жителями Херсона. Одной из “тактик” путинских оккупантов является своз пророссийского населения с территории оккупированного Крыма.

Таким образом рашисты, заручившись помощью пропагандистов РФ, делают вид, будто жители Херсона поддерживают действия их армии в Украине.

В частности, 10 апреля во временно оккупированной РФ Новой Каховке оккупанты организовали псевдомитинг. Они стояли с триколорами на пустой площади у кинотеатра Юность.

Как проинформировал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, на эту пророссийскую “акцию” российские захватчики собрали несколько десятков “ряженых” мужчин.

Кроме того, он рассказал, что в самом Херсоне оккупанты уже несколько дней подряд массово снимают рекламные щиты с надписями Херсон – это Украина.

Фото: Мост. Херсон

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