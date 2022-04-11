У Херсоні рашисти розтрощили меморіал Слава Україні. Із дошок пам’яті вони здерли фотографії героїв Херсонщини, які загинули у війні на Донбасі.

Відео, як невідомі особи руйнують меморіал на вулиці Перекопській у Херсоні, почали з’являтися на пропагандистських ресурсах РФ ще 10 квітня.

Порвали прапор і світлини ветеранів: у Херсоні окупанти знищили меморіал Слава Україні / 5 фотографий

Окрім знищених фотографій загиблих ветеранів АТО/ООС, рашисти також порвали прапор Європейського Союзу, встановлений на території меморіалу. На кадрах помітно, що разом з людьми, схожими на силовиків РФ, меморіал знищували на вигляд цивільні молоді люди.

Цілком імовірно, що причетні до знищення меморіалу Слава Україні не є мешканцями Херсону. Однією із “тактик” путінських окупантів є звезення проросійського населення з території окупованого Криму.

У такий спосіб рашисти, заручившись допомогою пропагандистів РФ, вдають, ніби мешканці Херсонщини підтримують дії їхньої армії в Україні.

Зокрема, 10 квітня у тимчасово окупованій РФ Новій Каховці окупанти організували псевдомітинг. Вони стояли з триколорами на порожній площі біля кінотеатру Юність.

Як поінформував депутат Херсонської облради Сергій Хлань, на цю проросійську “акцію” російські загарбники зібрали кілька десятків “ряджених” чоловіків.

Окрім цього, він розповів, що у самому Херсоні окупанти вже декілька днів поспіль масово знімають рекламні щити з написами Херсон – це Україна.

Фото: Міст. Херсон