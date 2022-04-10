В воскресенье, 10 апреля, в Херсоне российские захватчики разогнали мирную акцию. В то же время в городе Новая Каховка оккупанты свезли несколько десятков “ряженых” на так называемый митинг.

Как сообщил первый заместитель главы – руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский, мирный митинг 10 апреля проходил на площади возле киноконцертного зала Юбилейный в Херсоне.

Он был посвящен памяти жертв российской агрессии.

– Ожидаемо, оккупанты его разогнали. Угрозы насилия, террор, ложь, гуманитарная катастрофа. Это то, что они принесли Херсонской области. Много людей запуганы, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить, что с ними, сегодня невозможно. Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят, — подчеркнул Соболевский.

По информации Общественного, в центре Херсона со стороны Юбилейного раздавались выстрелы. Оружие применили российские захватчики для разгона мирных жителей.

Митингующие подтвердили журналистам, что мероприятие не разрешили провести военные РФ. Они сосредоточились на месте проведения акции и произвели предупредительные выстрелы. К счастью, никто из херсонцев не пострадал.

Тем временем в городе Новая Каховка, также временно захваченном войсками РФ, оккупанты организовали псевдомитинг. Как проинформировал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, на эту пророссийскую “акцию” российские захватчики собрали несколько десятков “ряженых” мужчин.

Они стояли с триколорами на пустой площади у кинотеатра Юность.

– Россияне в Новой Каховке пытаются сделать картинку, но снова провал. Несколько десятков ряженых мужчин с трехцветными тряпками? А почему оккупанты стоят так далеко друг от друга? Даже не знают, как это делается, потому что на подсознании боятся собираться на митинги? Или оставляют место, чтобы потом в фотошопе людей долепить? – отметил Хлань.

Для сравнения, депутат обнародовал фото с украинского митинга в оккупированной Новой Каховке. В связи с этим он подчеркнул, что в Херсонской области никогда не будет никаких псевдообразований наподобие “ХНР”, поскольку “тут – Украина”.

Юрий Соболевский, в свою очередь, обнародовал видео с псевдомитинга оккупантов. Он назвал эту акцию “спектаклем шутов”, на которой присутствовало всего несколько десятков человек с российскими триколорами.

Для сравнения Соболевский также обнародовал видео с украинского митинга, который проходил в захваченной Новой Каховке и в котором приняли участие тысячи украинских граждан.

– Разница, размером с пропасть. Именно пропасть между действиями и мыслями свободных духом украинцев и оккупантов. Когда на проукраинский митинг выходят тысячи и по собственному желанию – это действия по зову сердца. Когда несколько десятков, сомневаюсь даже в том, что это граждане нашего государства, с флагом нации убийц пытаются сделать хоть какую-нибудь картинку митинга – это действия сугубо в рамках театрального представления. Украинский митинг оккупанты обстреливают и массово разгоняют, пророссийский – добросовестно охраняют по периметру, — подчеркнул он, добавив, что Херсонская область – это Украина.

Что происходит в Херсонской области

Как известно, в первый же день полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, российские войска зашли на территорию Херсонской области с временно оккупированного украинского Крыма.

Российские оккупанты смогли захватить Херсон, однако жители города оказывают им сильное сопротивление, выходят на акции протеста.

Митинги против оккупантов проходят и в других городах Херсонской области. Все чаще российские захватчики разгоняют людей, открывая огонь.

Параллельно оккупанты похищают людей. По информации мэра Херсона Игоря Колыхаева, российские захватчики похитили более 100 жителей города (активистов, бывших военнослужащих, иностранцев, журналистов).

По информации Херсонского городского совета, в городе 300 тыс. человек страдают от нехватки продовольствия и лекарств.

А в Новой Каховке оккупанты используют местные типографии, чтобы подготовить агитационные материалы для проведения “референдума” по созданию так называемой “ХНР”.

Источник: Общественное, Юрий Соболевский, Сергей Хлань, Слуга народа

Фото: Слуга народа, Сергей Хлань