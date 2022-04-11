Глава правительства Словацкой Республики Эдуард Хегер официально опроверг заявления российской пропаганды о якобы уничтожении в Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Об этом Эдуард Хегер написал в своем Twitter-аккаунте.

Несколько дней назад этот комплекс Словакия передала нашим Вооруженным силам.

– Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что оборонная система С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной, – написал премьер страны.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в Старобогдановке Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев в Харьковской области якобы уничтожены пусковые установки ЗРК С-300.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что российская пропаганда прибегает к таким фейкам, потому что понимает, что РФ проигрывает войну.

— Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся “сбить” поставки вооружений любыми методами… Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии, — сказал Ермак.

Он предупреждает, что будут и другие фейки от российской пропаганды – “ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет”.

С-300 – это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства. ЗРК предназначен для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Более детально о характеристиках ЗРК С-300 читайте в нашем материале.