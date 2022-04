Глава правительства Словацкой Республики Эдуард Хегер официально опроверг заявления российской пропаганды о якобы уничтожении в Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Об этом Эдуард Хегер написал в своем Twitter-аккаунте.

Несколько дней назад этот комплекс Словакия передала нашим Вооруженным силам.

#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It’s a #hoax. Officially confirmed by ????????.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 10, 2022