Силы обороны Украины в течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля нанесли удары по военным эшелонам противника, нефтеперерабатывающему заводу и объектам противовоздушной обороны на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары по целям врага

Так, Вооруженные силы Украины поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод в городе Ярославле, что в России. Этот НПЗ является одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. На НПЗ производят бензин, дизель, реактивное топливо и т. д. Завод Ярославский задействован в обеспечении российской армии.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт “Мадяр” Бровди, удар по НПЗ нанесли дроны 1-го отдельного центра беспилотных систем и 9-го батальона Кайрос 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Также Силы обороны нанесли удар по военным эшелонам россиян в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на временно оккупированной территории Донецкой области.

По результатам предыдущих ударов, в частности 24 апреля, подтверждено попадание по радиолокационной станции Каста-2Е1 в оккупированном Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу Панцир-С1 в Мариуполе в Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-и сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

