Сегодня утром военно-морские силы США перехватили в Аравийском море судно Севан (Sevan), на которое наложены санкции.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Перехват теневого судна

Вчера судно Sevan внесли в список из 19 судов так называемого теневого флота, на которые Министерство финансов США наложило санкции за деятельность, связанную с транспортировкой на внешние рынки иранских нефте- и газовых продуктов, в частности пропана и бутана, на сумму в миллиарды долларов.

В Аравийском море судно перехватил вертолет ВМС США с ракетного эсминца USS Pinckney.

Сейчас торговое судно выполняет указания американских военных вернуться обратно в Иран под конвоем.

Таким образом, с начала нефтяной блокады Ирана Вооруженные силы США перенаправили 37 судов.

Известно, что судно LPG SEVAN, построенное в 1999 году, ходит под флагом Панамы.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлевать действие исключения из санкций, позволяющего закупать российскую нефть, которая в настоящее время находится в море. Вопрос о продлении одноразового исключения в отношении иранской нефти, находящейся в море, вообще не рассматривается.

Фото: U.S. Central Command

