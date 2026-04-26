США перехватили судно Севан теневого флота РФ в Аравийском море
Сегодня утром военно-морские силы США перехватили в Аравийском море судно Севан (Sevan), на которое наложены санкции.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
Перехват теневого судна
Вчера судно Sevan внесли в список из 19 судов так называемого теневого флота, на которые Министерство финансов США наложило санкции за деятельность, связанную с транспортировкой на внешние рынки иранских нефте- и газовых продуктов, в частности пропана и бутана, на сумму в миллиарды долларов.
В Аравийском море судно перехватил вертолет ВМС США с ракетного эсминца USS Pinckney.
Сейчас торговое судно выполняет указания американских военных вернуться обратно в Иран под конвоем.
Таким образом, с начала нефтяной блокады Ирана Вооруженные силы США перенаправили 37 судов.
Известно, что судно LPG SEVAN, построенное в 1999 году, ходит под флагом Панамы.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлевать действие исключения из санкций, позволяющего закупать российскую нефть, которая в настоящее время находится в море. Вопрос о продлении одноразового исключения в отношении иранской нефти, находящейся в море, вообще не рассматривается.
