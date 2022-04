Голова уряду Словацької Республіки Едуард Геґер офіційно спростував заяви російської пропаганди про нібито знищення в Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300.

Про це Едуард Геґер написав у своєму Twitter-акаунті.

Кілька днів тому цей комплекс Словаччина передала нашим Збройним силам.

#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It’s a #hoax. Officially confirmed by ????????.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 10, 2022