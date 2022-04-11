Голова уряду Словацької Республіки Едуард Геґер офіційно спростував заяви російської пропаганди про нібито знищення в Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300.

Про це Едуард Геґер написав у своєму Twitter-акаунті.

Кілька днів тому цей комплекс Словаччина передала нашим Збройним силам.

– Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною, — написав прем’єр країни.

У неділю Міноборони РФ повідомило, що у Старобогданівці Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв на Харківщині нібито знищені пускові установки ЗРК С-300.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що російська пропаганда вдається до таких фейків, тому що розуміє, що РФ програє війну.

– Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть “збити” поставки озброєнь будь-якими методами… Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії, – сказав Єрмак.

Він попереджає, що будуть і інші фейки від російської пропаганди – “бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ”.

С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. ЗРК призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.

Детально про характеристики ЗРК С-300 читайте у нашому матеріалі.