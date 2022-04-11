Голова уряду Словацької Республіки Едуард Геґер офіційно спростував заяви російської пропаганди про нібито знищення в Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300.
Про це Едуард Геґер написав у своєму Twitter-акаунті.
Кілька днів тому цей комплекс Словаччина передала нашим Збройним силам.
– Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною, — написав прем’єр країни.
#Slovakia categorically denies #Russian propaganda, that S-300 defence system in #Ukraine was destroyed. It’s a #hoax. Officially confirmed by ????????.
— Eduard Heger (@eduardheger) April 10, 2022
У неділю Міноборони РФ повідомило, що у Старобогданівці Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв на Харківщині нібито знищені пускові установки ЗРК С-300.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що російська пропаганда вдається до таких фейків, тому що розуміє, що РФ програє війну.
– Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть “збити” поставки озброєнь будь-якими методами… Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії, – сказав Єрмак.
Він попереджає, що будуть і інші фейки від російської пропаганди – “бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ”.
С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. ЗРК призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивної радіопротидії.
Детально про характеристики ЗРК С-300 читайте у нашому матеріалі.