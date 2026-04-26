Президент США Дональд Трамп предположил, что стрельба во время ужина корреспондентов Белого дома с его участием могла быть направлена ​​именно против него.

Об этом он заявил после инцидента на брифинге в Белом доме.

Попытка покушения на Трампа: что известно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, произошедшей во время публичного мероприятия с его участием, заявив, что нападающий мог целиться именно в него.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли Дональд Трамп себя целью нападающего, он не исключил такой возможности:

— Наверное. Эти люди безумны. Ты никогда не знаешь…

Кроме того, он назвал подозреваемого безумцем и предположил, что тот действовал самостоятельно.

Президент США также сообщил, что мероприятие будет перенесено.

По его словам, событие стало эмоционально сложным для его семьи, в частности для первой леди Мелании Трамп.

Американский лидер рассказал, что поначалу не хотел покидать место инцидента, однако Секретная служба настояла на эвакуации из соображений безопасности.

Он высоко оценил действия стражей порядка, которые, по его словам, быстро нейтрализовали нападающего, пытавшегося проникнуть на территорию с несколькими единицами оружия.

Также президент США отметил, что один из сотрудников охраны получил ранения, но был защищен бронежилетом и сейчас его состояние стабильное.

Источники американской телерадиосети CBS в правоохранительных органах сообщили, что 31-летний мужчина намеревался открыть огонь по представителям администрации Дональда Трампа. Пока его мотивы официально не разглашаются.

Напомним, во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба.

Охрана оперативно вывела главу государства из зала, после чего его доставили в безопасное место.

Инцидент произошел в переполненном банкетном зале одной из гостиниц, где собралось около 2,5 тыс. гостей, в том числе высокопоставленные должностные лица и представители администрации США. Часть собравшихся вынуждена была прятаться под столами, пока шла операция по нейтрализации угрозы.

Впоследствии подозреваемый по имени Коул Аллен был задержан. По информации следствия, это 31-летний мужчина, ворвавшийся в помещение с ружьем, пистолетом и несколькими ножами.

