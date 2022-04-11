Все российское должно быть вырвано и забыто: Надал о демонтаже памятников в Тернополе

Жители Тернополя хотят, чтобы в городе демонтировали все памятники, связанные с Россией. Об этом сообщил мэр Сергей Надал.

По его словам, это желание у них возникло после того, как в Тернополе демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

– Памятник Пушкину был достаточно спорным уже не первый год. Многие годы велись дискуссии между жителями Тернополя, нужно ли его снести или оставить. До начала активной агрессии РФ 24 февраля большинство жителей не проявляли активности по демонтажу. Сейчас после тех преступлений, которые совершают российские оккупанты, не может быть и речи ни о какой русской культуре. Все российское должно быть демонтировано, раз и на всегда вырвано и забыто. Поэтому была поддержка, была масса обращений от горожан, которые просили как можно быстрее это сделать, — объяснил он в эфире общенационального телемарафона.

Сергей Надал добавил, что демонтаж памятника Пушкину – это только первый шаг. По его словам, жители Тернополя хотят демонтировать и другие памятники, связанные, в частности, со Второй мировой войной.

Также есть предложения по переименованию улиц. Уже появились соответствующие петиции, которые набирают необходимое количество голосов.

9 апреля в Тернополе демонтировали памятник Александру Пушкину – русскому поэту. По словам мэра города Сергея Надала, преступления россиян против украинцев перечеркнули всю культуру русского народа.